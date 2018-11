OE2019: alterações retiram 100 milhões de euros ao Orçamento

O ministério das Finanças calcula que as medidas aprovadas na especialidade referentes ao Orçamento do Estado para 2019 possam ter um impacto negativo de 100 milhões de euros.

Propostas que implicavam uma maior perda de receita, como a eliminação do adicional ao Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP), por exemplo, apresentadas pelo PSD e CDS-PP, foram chumbadas pelos deputados do PS, BE e PCP. Por outro lado, as propostas de atualização dos escalões do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), apresentadas pelo PCP e CDS-PP, foram chumbadas com os votos contra do PS e a abstenção do PSD. Ou seja, o PS contou com os parceiros da “geringonça” para chumbar algumas propostas, mas também com o PSD para chumbar outras.

O pior cenário para o Governo seria a aprovação de propostas que implicassem a contagem integral do tempo de serviço, como aliás chegou a estar em cima da mesa, mediante um entendimento entre os demais partidos, à esquerda e à direita, isolando assim o PS. Contudo, acabaram por ser aprovadas propostas no sentido de obrigar o Governo a retomar as negociações com os sindicatos dos professores. O PCP e o BE pretendiam que fosse contabilizado todo o tempo congelado, mesmo que de forma faseada, mas essas propostas ficaram pelo caminho. Tal como a imposição de um prazo para as negociações com os sindicatos, proposta pelo CDS-PP.