OE2019: Bloco anuncia voto a favor na generalidade

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, anunciou este sábado que o partido vai votar a favor, na generalidade, a proposta de Orçamento do Estado para 2019, afirmando que o documento contém avanços, mas também “enormes limitações”.

“O Bloco de Esquerda votará favoravelmente o OE2019 na generalidade, mas bater-se-á por novos avanços na especialidade”, anunciou Catarina Martins, em conferência de imprensa no final da reunião da Mesa Nacional do BE, órgão máximo do partido entre convenções.

O parceiro do governo no Parlamento – juntamente com o PCP – oficializou assim o sentido de voto em relação ao Orçamento de Estado para 2019.

Mas o debate das propostas na especialidade não ainda ser palco de vários confrontos, tanto entre os partidos que suportam o governo, quer com a oposição. De qualquer modo, as alterações que o debate da especialidade costumam promover são sempre de pormenores – dado que o PS não parece estar disponível para aceitar qualquer alteração que resulte no aumento da despesa ou na diminuição da receita.