OE2019 deverá passar ao lado da reabilitação urbana

O quadro fiscal sobre a reabilitação urbana não deverá sofrer alterações no próximo ano, segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019). No entanto, a discussão ainda a decorrer em sede de especialidade, no Parlamento, sobre o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) poderá vir a provocar algum impacto acrescido para os proprietários e investidores.

Em declarações ao Jornal Económico, o partner da EY, Pedro Fugas, antecipa, no entanto, que deverão existir alterações no calendário de liquidação e cobrança do IMI no próximo ano. No caso da liquidação, esta deverá ocorrer nos meses de fevereiro e abril do ano seguinte àquele a que respeita o imposto. Já no caso da cobrança, o especialista explica que o mês varia consoante o valor cobrado. Assim, quando o montante do IMI for igual ou inferior a 100 euros deverá ser pago numa única prestação no mês de maio do ano seguinte àquele a que respeite o imposto devido; quando o montante do IMI for igual ou inferior a 500 euros, em duas prestações a pagar nos meses de maio e novembro do ano seguinte; quando o montante do IMI seja superior a 500 euros, em três prestações a pagar nos meses de maio, agosto e novembro do ano seguinte.

“Poderá dizer-se que a falta de alterações neste [Orçamento do Estado em] particular poderá encerrar em si mesma uma boa notícia, uma vez que, no âmbito do OE para 2018, foram implementadas diversas alterações que trouxeram um cariz mais restritivo no acesso aos benefícios fiscais aplicáveis à reabilitação urbana e revogação de algumas isenções”, diz Pedro Fugas.

Este ano, entraram em vigor alterações ao sistema tributário aplicado à reabilitação urbana. Para beneficiar dos incentivos fiscais, os prédios urbanos reabilitados necessitam de responder a dois critérios: estarem concluídos há mais de 30 anos e estarem localizados em áreas de reabilitação urbana. Além disso, após a reabilitação, o seu estado de conservação deve ser avaliado “dois níveis acima do anteriormente atribuído”, garantindo, no mínimo, o ‘nível bom’, nos termos da avaliação estipulada pela lei nº266-B/2012, assim como o cumprimento dos requisitos de eficiência energética e de qualidade térmica.

Neste quadro, poderá ser aplicada a isenção do IMI por um período de três anos a contar do ano, inclusive, da conclusão das obras de reabilitação, podendo essa isenção ser renovada por mais cinco anos a pedido do proprietário, no caso de imóveis afetos a arrendamento para habitação permanente ou habitação própria e permanente. A isenção do IMI sobre as transmissões onerosas de imóveis pode também aplicar-se nas aquisições destinadas a intervenções de reabilitação, desde que as obras sejam iniciadas no prazo máximo de três anos a contar da data de aquisição, havendo ainda lugar à redução para metade das taxas devidas pela avaliação do estado de conservação.

Pedro Fugas salienta que “todas estas isenções dependem de um conjunto de condições, tais como a localização e idade do imóvel, o prazo de início das obras e o tipo de intervenção que é efetuada ao imóvel”.

Dois grandes benefícios em sede de IMT

O partner da EY explica que a reabilitação urbana prevê atualmente dois grandes benefícios em sede de IMT: o primeiro direcionado aos “promotores imobiliários” e o segundo aos investidores singulares.

“Relativamente aos “promotores”, prevê-se uma isenção do IMT destinada a intervenções desde que o adquirente inicie as respetivas obras no prazo máximo de três anos a contar da data de aquisição, sendo que, relativamente aos adquirentes de imóveis reabilitados, está prevista uma isenção do IMT para a primeira transmissão dos mesmos, subsequente à intervenção de reabilitação, a afetar o arrendamento para a habitação permanente ou, quando localizados em área de reabilitação urbana, também a habitação própria e permanente”, disse.

No quadro do regime aplicável aos investidores singulares, Pedro Fugas destaca “a existência de algumas prerrogativas especialmente aplicáveis a pessoas singulares no âmbito da reabilitação urbana”. Entre estas, realça a taxa reduzida de 5% nas mais-valias decorrentes da primeira alienação, subsequente à intervenção, de imóvel localizado em área de reabilitação urbana; a taxa reduzida de 5% aplicável aos rendimentos prediais decorrentes de imóveis situados em “área de reabilitação urbana”, recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação, ou imóveis arrendados passíveis de atualização faseada das rendas, que sejam objeto de ações de reabilitação; e a dedução à coleta até ao limite de 500 euros dos encargos suportados pelo proprietário relacionados com a reabilitação de imóveis que reúnam determinadas características.