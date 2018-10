OE2019: Empresas de transportes e infraestruturas recebem transferências de 83 milhões

As empresas de transportes e de infraestruturas vão receber transferências orçamentais de cerca de 83 milhões de euros ao longo do próximo ano, de acordo com o articulado da proposta de Orçamento doestado para 2019.

A maior transferência prevista é para a CP, no montante de 40 milhões de euros, proveniente do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, via IMT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes, para o financiamento da atividade operacional da empresa.

O ministério liderado por Pedro Marque e o IMT irão também transferir dois milhões de euros para o Metro do Mondego, para financiamento do respetivo sistema de mobilidade.

Para o financiamento das autoridades de transportes, também estão previstas transferências para a Área Metropolitana de Lisboa (1,14 milhões de euros), Área Metropolitana do Porto (912,4 mil euros) e fundo para o Serviço Público de Transportes (três milhões de euros).

Por seu turno, o ministério do Ambiente deverá fazer transferências de 1,2 milhões de euros para a STCP, para financiamento para remodelação e reparação da frota; mais 3,2 milhões de euros para Transtejo, para financiamento da atividade operacional da empresa; de 10 milhões de euros para o Metro do Porto, com o mesmo objetivo; e de 17,1 milhões de euros, também com o mesmo fim.

Por fim, os ministérios da Agricultura e do Mar vão transferir quatro milhões de euros para a APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, para o financiamento de infraestruturas e equipamentos portuários e acessibilidades, mais 500 mil euros, para financiamento de infraestruturas portuárias e reordenamento portuário da APFF – Administração do Porto da Figueira da Foz