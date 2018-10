OE2019: Governo apresenta linhas gerais da proposta aos partidos na terça-feira

Segundo fonte do executivo socialista, além de Mário Centeno, o Governo far-se-á também representar nesta série de reuniões, que decorrem ao abrigo do estatuto da oposição, pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos.

O PAN será a primeira força política a ser recebida pelo executivo minoritário socialista, pelas 09:30, seguindo-se o PSD pelas 10:30, o PEV às 11:15, o Bloco de Esquerda às 12:00 e o PCP às 12:45.

Na parte da tarde, pelas 14:00, será a vez do CDS-PP se reunir com o Governo.

A proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2019 será entregue na Assembleia da República no dia 15 de outubro.