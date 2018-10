OE2019: Governo mantém contribuição extraordinária sobre setor bancário

O Governo vai manter em 2019 a contribuição extraordinária sobre o setor bancário, segundo a versão do articulado do OE que o Jornal Económico teve acesso.

O documento refere que “mantém-se em vigor em 2019 a contribuição sobre o setor bancário, cujo regime foi

aprovado pelo artigo 141.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, na sua redação atual”.

A contribuição sobre o setor bancário foi criada no Governo de Sócrates e consiste no valor que os bancos pagam sobre o seu passivo e que serve para financiar o Fundo de Resolução bancário nacional, que foi criado para financiar o Novo Banco na sequência da Resolução do Banco Espírito Santo (BES).

Em 2017, as contribuições recebidas pelo Fundo de Resolução, provenientes, direta ou indiretamente, do setor bancário, ascenderam a 219 milhões de euros. O que inclui o valor do reconhecimento da receita proveniente da contribuição sobre o setor bancário relativa a 2017, que foi de 170,5 milhões, e que foi recebida pelo Estado e totalmente entregue ao Fundo de Resolução; e o recebimento das contribuições diretas, periódicas e anuais relativas a 2017, que foi de 48,1 milhões. No fim do ano, o resultado líquido do Fundo foi negativo em 104,4 milhões.

A contribuição sobre o sector bancário incide sobre “o passivo apurado e aprovado pelos sujeitos passivos deduzido dos elementos do passivo que integram os fundos próprios de base (Tier 1) e complementares (Tier 2), e dos depósitos abrangidos pela garantia do Fundo de Garantia de Depósitos, pelo Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo ou por um sistema de garantia de depósitos”, segundo a definição do Banco de Portugal.

A Contribuição sobre o setor bancário é fruto ainda da aplicação de determinadas taxas sobre o valor nacional dos instrumentos financeiros derivados fora do balanço apurado pelos sujeitos passivos ( com exceção dos instrumentos financeiros derivados de cobertura ou cujas posições em risco se compensem mutuamente, que não integramo a base de incidência), segundo juristas.

Assim, o conceito de passivo corresponde ao conjunto dos elementos reconhecidos em balanço que, independentemente da sua forma ou modalidade, representem uma dívida para com terceiros, com algumas exceções.

Governo mantém ainda em 2019 a contribuição para o audiovisual e outras

Na proposta de OE para 2019 é mantida a taxa de contribuição audiovisual que é cobrada na conta de eletricidade, para financiar o serviço público de radiodifusão e televisão.

“Em 2019, não são atualizados os valores mensais previstos nos n.ºs 1 e 2 do artigo 4.º da Lei n.º 30/2003, de 22 de agosto, na sua redação atual, que aprova o modelo de financiamento do serviço público de radiodifusão e de televisão”, diz o documento.

Esse Artigo 4.º (Valor e isenções) refere que o valor mensal da contribuição é de 1,60 euros, estando isentos os consumidores cujo consumo anual fique abaixo de 400 kWh; e que os valores da contribuição devem ser

actualizados à taxa anual de inflação, através da Lei do Orçamento do Estado.

Também vai ser mantida a contribuição extraordinária sobre o setor energético. “Mantém-se em vigor em 2019 a contribuição extraordinária sobre o setor energético, cujo regime foi aprovado pelo artigo 228.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, na sua redação atual”. No entanto o Governo pretende introduzir as seguintes alterações: “Consideram-se feitas ao ano de 2019 todas as referências ao ano de 2015, com exceção das que constam do n.º 1 do anexo I a que se referem os n.ºs 6 e 7 do artigo 3.º daquele regime; e Considera-se feita ao ano de 2019 a referência constante ao ano de 2017 no n.º 4 do artigo 7.º daquele regime”.

É também mantida a contribuição sobre a indústria farmacêutica. “Mantém-se em vigor em 2019 a contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêutica, cujo regime foi aprovado pelo artigo 168.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, na sua redação atual.

No que toca ao adicional em sede de imposto único de circulação (IUC) “mantém-se em vigor em 2019 o adicional de IUC previsto no artigo 216.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, aplicável sobre os veículos a gasóleo enquadráveis nas categorias A e B previstos nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 2.º do Código do IUC”.

Por fim é mantido no próximo ano o “adicional às taxas do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos”.

“Mantém-se em vigor em 2019 o adicional às taxas do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos, no montante de 0,007 euros por litro para a gasolina e no montante de 0,0035 euros por litro para o gasóleo rodoviário e o gasóleo colorido e marcado, que é consignado ao fundo financeiro de caráter permanente previsto no Decreto-Lei n.º 63/2004, de 22 de março, na sua redação atual, até ao limite máximo de 30.000.000 (30 milhões) de euros anuais, devendo esta verba ser transferida do orçamento do subsetor Estado para aquele fundo”.

“O adicional a que se refere o número anterior integra os valores das taxas unitárias fixados nos termos do n.º 1 do artigo 92.º do Código dos IEC”, assegura o Estado.

Os encargos de liquidação e cobrança incorridos pela AT são compensados através da retenção de 3% do produto do adicional, “a qual constitui sua receita própria”, explica o Executivo no documento.