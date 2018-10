O Estado português vai, em 2019, prestar garantias no valor de 128,7 milhões de euros para avançar a construção do Hospital Central da Madeira, revela o articulado da proposta de Orçamento do Estado para 2019.

Além disso, também está previsto que no próximo ano o Estado português participe no refinanciamento da dívida da Região Autónoma da Madeira no montante de 355 milhões de euros.