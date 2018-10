OE2019: Governo volta a agravar o imposto de selo para o crédito ao consumo

A tabela geral do imposto do selo sobre o crédito ao consumo vai sofrer alterações. Numa altura em que o crédito ao consumo continua a aumentar, o Governo pretende voltar a agravar o imposto do selo.

Na versão provisória do Orçamento de Estado de 2019, o Governo repete a medida que já tinha adotado para o Orçamento de 2018. Ou seja, o Governo pretende duplicar o imposto de selo em operações inerentes ao crédito ao consumo, em nome do “desincentivo ao crédito ao consumo”.

No articulado da parte fiscal do Orçamento, volta a estar prevista uma alteração ao artigo 70º-A -“Desincentivo ao crédito ao consumo” – no sentido de “relativamente aos factos tributários ocorridos até 31 de dezembro de 2019, as taxas previstas nas verbas 17.2.1 a 17.2.4 são agravadas em 50%”.

As taxas que serão agravadas (e depois do agravamento no ano passado na Lei do OE 2018) têm nesta altura a seguinte tabela:

17.2.1 – Crédito de prazo inferior a um ano – por cada mês ou fração – 0,08%.

17.2.2 – Crédito de prazo igual ou superior a um ano – 1%.

17.2.3 – Crédito de prazo igual ou superior a cinco anos – 1%.

17.2.4 – Crédito utilizado sob a forma de conta corrente, descoberto bancário ou qualquer outra forma em que o prazo de utilização não seja determinado ou determinável, sobre a média mensal obtida através da soma dos saldos em dívida apurados diariamente, durante o mês, divididos por 30 – 0,08%.

O Governo pretende assim avançar com alterações à tabela geral do imposto do selo. Este imposto será agravado em quatro dos segmentos. Nos créditos de prazo inferior a um ano, passará de 0,08% para 0,12%. Nos empréstimos de prazo igual ou superior a um ano, sobe de 1% para 1,5%; no crédito de prazo igual ou superior a cinco anos sobe também de 1% para 1,5% e nas contas correntes, descobertos bancários ou qualquer outra forma em que o prazo de utilização não seja determinado ou determinável (onde se incluem os cartões de crédito) aumenta de 0,08% para 0,12%.

Segundo os últimos dados do Banco de Portugal, os bancos concederam novos créditos ao consumo no valor de 3,132 mil milhões de euros entre janeiro e agosto, o valor mais alto em 14 anos e depois de sucessivos alertas do supervisor bancário.

De acordo com os dados disponíveis na página do Banco de Portugal, só em agosto os bancos concederam empréstimos ao consumo no valor de 404 milhões de euros, o valor mais alto para este mês desde 2003.

Em termos acumulados, o montante de novos créditos ao consumo concedidos às famílias disparou 17,4% em termos homólogos (dos 2,668 mil milhões de euros registados em 2017) para o valor mais elevado desde 2004 (entre janeiro e agosto de 2004 os empréstimos ao consumo totalizaram os 3,490 mil milhões de euros).