OE2019: Mário Centeno abre debate na segunda-feira, António Costa encerra em novembro

O debate, na generalidade, do Orçamento do Estado de 2019, no parlamento, vai ser aberto, na segunda-feira, pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, disse hoje à Lusa fonte governamental.

De acordo com a mesma fonte, caberá ao primeiro-ministro, António Costa, o discurso de encerramento, após a votação final global, que se realiza em 29 de novembro.

No segundo dia do debate, na generalidade, na terça-feira falam mais três ministros – Pedro Siza Vieira (Adjunto e da Economia) e Pedro Marques (Planeamento e das Infraestruturas).

Vieira da Silva (Trabalho, Solidariedade e Segurança Social) encerra o segundo dia de debate do orçamento, na generalidade, na terça-feira.

Bloco de Esquerda e Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV) já anunciaram o voto favorável, na generalidade, e o PCP deverá confirmar o seu “sim”, numa reunião do Comité Central dos comunistas que se realiza no próximo domingo.

Após a votação na generalidade, na terça-feira, segue-se a discussão na especialidade, com a audição de ministros de cada área, apresentação de propostas de alteração e votação final global, em 29 de novembro, num debate que será encerrado por António Costa.

No último Orçamento do Estado da presente legislatura, no que respeita ao cenário macroeconómico, o Governo pretende atingir um défice de 0,2%, uma dívida na ordem dos 117% do Produto Interno Bruto, um crescimento de 2,2% e um desemprego que ronde os 6%.