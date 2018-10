OE2019: Ministério da Agricultura com 2.440 milhões em 2019

No próximo ano, a agricultura nacional contará com um orçamento global de 2.440 milhões de euros, provenientes do Orçamento do Estado (1.218 milhões de euros) e dos fundos comunitários (FEAGA e FEADER – 1.222 milhões de euros), destaca um comunicado ministério liderado por Luís Capoulas Santos.

“A proposta de Orçamento do Estado para 2019 contempla um reforço da dotação da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural em 15,8%, elevando para 1.218 milhões de euros, em termos de despesa efetiva consolidada, o montante disponível para aplicar ao longo do próximo ano”, destaca o referido comunicado.

Segundo esse documento, as quatro prioridades do Governo para o próximo ano são reforçar a prevenção dos incêndios rurais; investir no ordenamento e gestão da floresta; ampliar o regadio e gerir com eficiência o recurso água; e apoiar o investimento na agricultura e na agroindústria.

O ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos, declara-se “satisfeito com a proposta, que permitirá consolidar e ampliar as políticas prioritárias de investimento na floresta e no regadio, no autoabastecimento do país, na redução de importações e no incremento das exportações, e também no reforço da discriminação positiva da agricultura familiar”.

Capoulas Santos nota ainda que “o reforço da componente orçamental permitirá igualmente continuar a dar apoio solidário, através de respostas rápidas e eficazes, aos agricultores e produtores florestais em situações de emergência que, infelizmente, são frequentes na atividade”.