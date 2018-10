OE2019: PCP anuncia fim do fator de sustentabilidade nas reformas antecipadas

O PCP anunciou o fim do fator de sustentabilidade nas longas carreiras contributivas para as reformas aos 63 anos e 43 de carreira no próximo ano, aliviando assim os cortes nas pensões antecipadas, conforme reivindicado pela esquerda.

Os comunistas informaram ter chegado a acordo com o Governo nesta matéria. Já o Bloco de Esquerda (BE) disse ao Jornal Económico que as negociações com o Governo sobre esta matéria ainda estão a decorrer.

Os parceiros da maioria parlamentar BE e PCP têm pressionado o Governo para avançar com a segunda fase da revisão do regime de reformas antecipadas, mas o executivo tem adiado.

A terceira fase da revisão prevê o fim do fator de sustentabilidade para futuros pensionistas com idade entre os 60 e os 62 anos que, aos 60 anos, tivessem pelo menos 40 anos de carreira contributiva.