OE2019: Siza Vieira garante que subida da receita fiscal prevista “não decorre de qualquer agravamento do ISP”

O ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, garantiu esta terça-feira que o adicional ao Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) está dentro da média europeia. A descida do ISP anunciada esta segunda-feira pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, foi fortemente criticada pelo PSD e CDS-PP, que acusam o Governo de “publicidade enganosa” e de ludibriar os portugueses com novos aumentos.

A alteração do adicional ao Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), que será feita por portaria e daí não constar na proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), prevê uma descida do preço da gasolina em três cêntimos, de modo a que o custo desse combustível fique dentro da média europeia. Mas a medida não acolheu apoio à direita.

O deputado do PSD, Cristóvão Norte, classificou a medida como “um monumental embuste”, tendo em conta que “80% dos portugueses usam gasóleo” e, no Orçamento do Estado, estão previstas subidas das receitas com ISP na ordem dos 213 milhões de euros. “Os portugueses vão pagar mais. Quem diz que desagrava, afinal agrava”, afirmou.

“O anúncio feito na segunda-feira pelo ministro Mário Centeno foi publicidade enganosa, porque não baixa o ISP do gasóleo, que aumentou 40 cêntimos desde 2016. E o ISP da gasolina teria de baixar quatro cêntimos”, afirmou também o deputado do CDS-PP Nuno Magalhães.

Em resposta às críticas apresentadas, Siza Vieira garantiu que “a subida da receita fiscal prevista não decorre de qualquer agravamento do ISP, nem da taxa de carbono, mas do aumento estimado da procura de combustíveis, devido à aceleração da atividade económica”.

A proposta de OE2019 vai ser aprovada esta terça-feira com os votos favoráveis do PS, PCP, BE, PEV e PAN, ao fim de dois dias de debate. O PSD e o CDS-PP já fizeram saber que vão votar contra.

Depois de ser votado na generalidade, o documento segue para discussão na especialidade, com a audição de cada um dos ministros e a apresentação de propostas de alteração e votação final global. O debate deve ser encerrado pelo primeiro-ministro, António Costa, no próximo dia 29 de novembro.

Em linhas gerais, no que toca ao cenário macroeconómico, o OE2019 prevê um défice de 0,2%, uma dívida na ordem dos 118,5% do Produto Interno Bruto (PIB), um crescimento de 2,2% e uma taxa de desemprego que ronde os 6%.