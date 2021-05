OE2022: PS diz que é possível “resultados concretos” com o BE desde que o partido queira

O PS defendeu que “nenhum partido da esquerda” está “dispensado de participar no esforço de recuperação do país” e considerou que é possível conseguir “resultados concretos” com o BE no Orçamento do Estado, desde que o partido queira.

Num vídeo divulgado na página do Grupo Parlamentar do PS na rede social ‘facebook’, o vice-presidente da bancada Porfírio Silva contraria algumas afirmações da coordenadora do BE, Catarina Martins, na convenção do partido, há uma semana, e critica que “o Bloco, no momento mais difícil” da vida dos portugueses, “decidiu abandonar e votar ao lado da direita contra o Orçamento”.

O deputado destacou que, “se agora [o BE] estiver de novo disponível para negociar sem pretender ter o exclusivo da verdade, ainda bem, porque nenhum partido da esquerda se pode considerar dispensado de participar no esforço de recuperação do país”.

“Se conseguimos ter resultados com o PCP, com o PEV, com o PAN, também havemos de conseguir ter resultados concretos com o Bloco, basta que queira”, sublinhou, defendendo que, para tal, “o discurso do Bloco não pode ser como os jacarandás, que têm flores muito bonitas e aparecem a anunciar o bom tempo mas deixam uma espécie de cola que suja o terreno todo à sua volta”.

“Para construir, não podemos menosprezar aquilo que temos vindo a fazer nestes anos”, frisou ainda Porfírio Silva.