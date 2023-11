Trata-se de um aumento de 22,7% para reforçar aquele que é considerado um pilar essencial da defesa nacional. O Governo pretende aplicar essa verba “em todos os domínios operacionais”, segundo a Ministra da Defesa.

3 Novembro 2023, 19h38

Helena Carreiras sublinhou hoje o esforço do Governo “no investimento em meios e capacidades militares”, compromisso bem visível, na óptica da governante, no orçamento da Defesa para 2024. “Há um aumento na ordem dos 10%” em relação ao ano passado, vincou Helena Carreiras, “e de 13,7% face à estimativa de execução em 2023”.

“Trata-se de um aumento de quase 100 milhões de euros em receita de impostos para a Defesa de Portugal” e que permite assegurar “incrementos orçamentais particularmente relevantes em três áreas que são centrais para a ação da Defesa Nacional”. Foram enumeradas por Helena Carreiras e passam por continuar a investir em meios e equipamentos militares para dar continuidade às missões que o país abraçou, manter os níveis de operacionalidade no terreno e dar resposta aos compromissos internacionais assumidos por Portugal.

É um orçamento que garante também a “modernização das Forças Armadas e a manutenção de níveis elevados de prontidão”, nas palavras da ministra. Por essa razão, o Governo pretende canalizar “533 milhões de euros, em 2024, em capacidades das Forças Armadas em todos os domínios operacionais”, valor que corresponde a um aumento de 22,7%.

“O orçamento para 24 reflete igualmente o aumento do contributo da Defesa Nacional para a segurança da União Europeia, com 21 milhões de euros destinados ao mecanismo europeu de apoio à paz e, através dele, ao financiamento de operações militares da União Europeia no mundo e, em particular, o apoio militar à resistência da Ucrânia”, referiu ainda a Ministra da Defesa na comissão parlamentar de Orçamento e Finanças sobre o Orçamento de Estado para 2024.

Num momento de dificuldade que o mundo atravessa, é, ainda de acordo com a governante, “um orçamento que investe, que recupera défices e que posiciona as nossas Forças Armadas no sentido de acompanhar a inovação tecnológica e a renovação de capacidades em curso na União Europeia e na Aliança Atlântica”.