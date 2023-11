O PSD apresentou medidas para a área da saúde, habitação e educação e apontou que vai introduzir mais de 200 propostas de alteração.

O líder do grupo parlamentar do PSD apresentou medidas, que não são propriamente novas, para propostas de alteração ao Orçamento do Estado. Da redução fiscal de IRS à eliminação do aumento do IUC, conheça as medidas avançadas por Joaquim Miranda Sarmento.

O presidente do PSD começou por referir a “redução fiscal de IRS e TSU sobre prémios de produtividade até ao máximo de até ao máximo de 6%”.

Outra prioridade dos sociais democratas é a saúde, com duas medidas principais, a garantia “que todos os portugueses têm acesso ao médico de família” e a redução “para os tempos clinicamente aceitáveis as listas de espera de cirurgias, de consultas e de exame de diagnostico”.

A par com a saúde, Joaquim Miranda Sarmento referiu a habitação, com três medidas principais. “A criação de um programa de apoio à compra da primeira casa por parte dos jovens, com recurso a uma garantia pública, uma redução transversal dos impostos sobre a habitação, o IVA da construção, o IMI, o IMT e um mecanismo para reduzir a prestação do crédito a habitação”, sublinhou.

Além da saúde e habitação, o PSD nomeou também como prioridade a educação, também com três medidas principais.

“A reposição do tempo de serviço dos professores ao longo de cinco anos, com 20% de reposição anual, a criação de uma dedução à coleta em IRS para as despesas de deslocação de professores colocados a mais de 70km da sua residência e o reforço da componente da recuperação de aprendizagens para ajudar os alunos que foram ficando para trás durante a pandemia”, sublinhou.

Miranda Sarmento explicou ainda que estas são apenas algumas das “mais de 200 medidas de propostas de alteração ao Orçamento”, havendo espaço ainda para a “eliminação do aumento do IUC para as viaturas anteriores a 2007”.