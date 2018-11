Oferece chocolates e livros e compra em centros comerciais: assim é o português no Natal

Para facilitar as suas compras, o estudo de Natal da consultora Deloitte deste ano, concluiu que no top dos presentes mais procurados pelos portugueses para oferecer este ano são os chocolates e os livros. O estudo analisou também outros fatores, incluindo o local de compra e os métodos de pagamento de eleição dos portugueses.

Para a recolha destes dados, foram consultados 9.169 consumidores de 10 países europeus, dos quais 780 residem em Portugal.

Entre chocolates e livros

O estudo revela que os chocolates são a primeira escolha dos portugueses, com 54% de preferência. Os livros não vêm muito atrás, sendo que 53% dos compradores opta pela literatura como presente.

Existem, contudo, ligeiras diferenças entre géneros: os chocolates (62%), os cosméticos/perfumes (56%) e os livros (55%) são os presentes mais prováveis de receber pelas mulheres, enquanto que alimentos e bebidas (geralmente alcoólicas) são normalmente recebidos mais vezes pelos homens.

Entre faixas etárias, encontram-se diferenças igualmente notáveis pois a população mais jovem é aquela que estima receber mais roupa e chocolates, comparativamente às demais. ”A este ranking acrescem os brinquedos quando se tratam de presentes oferecidos a crianças e os jogos quando nos referimos a adolescentes”, acrescenta a consultora.

Lojas físicas ou e-commerce?

Os portugueses continuam a privilegiar fazer as suas compras em lojas físicas, contrariamente ao verificado na média europeia, em que os benefícios do comércio online prevalecem.

Os centros comerciais ainda são o local preferido para a busca do presente ideal. Logo a seguir, os supermercados e hipermercados estando Portugal, mais uma vez, acima de todos os países europeus inquiridos, e sendo as lojas de rua a terceira escolha mais mencionada pela população portuguesa.

Apesar da preferência pelas lojas físicas, os canais digitais estão cada vez mais a ser usados pelos inquiridos.

O canal digital mais utilizado por 58% dos portugueses, para pesquisa e comparação dos produtos analisados, é o website de loja com uma ou mais lojas físicas. Ainda no pódio dos canais digital, seguem-se os motores de pesquisa – como a Google – com 53% dos inquiridos a afirmarem utilizarem esta ferramenta. Em terceiro, e ultima opção, verifica-se que 50% utilizam os websites de marcas/fornecedores, sem alterações significativas face ao ano anterior.

Relativamente ao acesso a estes canais de digitais, (via smartphone ou tablet) regista-se uma subida notável, apesar de continuar a apresentar valores reduzidos. ”Pode ainda verificar-se que é a faixa etária mais jovem da população portuguesa (18-34 anos) quem mais adere a este tipo de consumo”, explica o estudo.

Métodos de pagamento

Para maioria dos portugueses, o pagamento com cartão débito continua a ser o método de pagamento de eleição. Logo atrás, seguem-se os pagamentos em dinheiro.

No caso da média europeia, para os restantes países inquiridos, a utilização do cartão de débito online continua a ser privilegiado face aos demais.

Para pagamentos online, os portugueses optam principalmente pelo cartão de crédito e logo a seguir, pagamentos via plataformas online, como o paypal.