Oi dispara prejuízos devido à desvalorização do Real

A Operadora Oi, que está em recuperação judicial, fechou o terceiro trimestre de 2018 com prejuízo líquido consolidado, atribuído aos acionistas de 1.336 milhões de reais (cerca de 311 milhões de euros), acima dos 1.258 milhões de reais registados no segundo trimestre e 70 vezes superior ao prejuízo que a empresa teve no mesmo trimestre de 2017, e que foi de 19 milhões de reais (4,42 milhões de euros).

A maior parte do aumento do prejuízo da Oi está relacionada a desvalorização cambial. A operadora apresentou um resultado financeiro líquido (resultados de operações financeiras) consolidado negativo de 1,455 mil milhões de reais (338,7 milhões de euros) no terceiro trimestre de 2018, perante um resultado positivo de 17 milhões de reais no mesmo período de 2017.

O EBITDA (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) corrente atingiu os 1,459 mil milhões de reais, o que significa uma queda de 9,1% na comparação anual. A margem de EBITDA encolheu 0,3 pontos porcentuais, para 26,6%. A receita líquida foi a 5,481 mil milhões de reais no terceiro trimestre, ou seja caiu 8,1%.

Em relação aos investimentos no período, a operadora de telecomunicações elevou em 12,2% o montante na comparação anual, para 1,5 mil milhões de reais.

Ainda assim, no total dos nove meses de 2018, a empresa de telecomunicações continua com resultado positivo, tendo registado um lucro de 27.949 milhões de reais (cerca de 6,5 mil milhões de euros).