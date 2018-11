Oi vai avançar com Aumento de Capital – Novos Recursos no valor de 933 milhões

A Oi vai avançar com o Aumento de Capital – Novos Recursos de 4 mil milhões de reais, cerca de 933 milhões de euros, uma vez que foi ultrapassada a suspensão arbitral pedida pela Bratel (controlada pela Pharol). Hoje a Oi recebeu o sinal verde do regulador de mercado norte-americano, a U.S. Securities and Exchange Commission, de incluir american depositari shares (ADSs).

A notícia foi comunicada ao mercado pela Pharol.

“A 26 de outubro de 2018, o Conselho de Administração da Oi aprovou as condições para o aumento de capital da Companhia, mediante a emissão privada de novas ações ordinárias, no valor total de 4.000.000,00 reais (Aumento de Capital – Novos Recursos)”, lê-se no comunicado.

Aumento de Capital – Novos Recursos será realizado por meio da emissão de 3.225.806.451 (3,2 mil milhões de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de 1,24 reais por ação.

Os acionistas detentores de ações ordinárias e preferenciais têm direito de preferência na subscrição das Novas Ações Ordinárias emitidas em decorrência do Aumento de Capital – Novos Recursos.

A Pharol tem até 17 de dezembro para decidir se vai ao aumento de capital.