Oitante vende Banco Pueyo a um dos atuais acionistas

A Oitante, liderada por Miguel Barbosa, acaba de fechar a venda da participação de 33,32% que tinha no banco da Extremadura, Banca Pueyo, sabe o Jornal Económico.

Esta era mais uma venda já acordada que aguardava o closing. Não foi revelado o comprador nem o valor da venda, mas segundo as nossas fontes foi vendido a um dos atuais acionistas do banco espanhol.

A Oitante acaba de confirmar em comunicado a conclusão do processo de alienação da participação na Banca Pueyo, a um dos atuais acionistas, que exerceu o direito de preferência, nos termos dos Estatutos da Sociedade.

“A conclusão desta operação ocorre após a submissão e respetivas autorizações das entidades competentes, nomeadamente o Banco de Portugal, Direção Geral da Concorrência da Comissão Europeia, Banco de Espanha e Banco Central Europeu, verificando-se as condições estabelecidas no Shares Sale and Purchase Agreement, assinado em 28 de agosto de 2018”, diz a Oitante.

O veículo do Estado diz que na sequência da sua constituição a 20 de dezembro de 2015, a Oitante tornou-se titular de uma participação representativa de 33,32% do capital social da Banca Pueyo.

“Com vista à prossecução do objetivo com que foi criada – maximização do respetivo valor para posterior alienação –, a Oitante deu início, em junho de 2017, a um processo competitivo de venda da participação na Banca Pueyo, conduzido em conformidade com as normas nacionais e europeias e com as melhores práticas internacionais”.

O Banca Puyeo tem 300 balcões e maior implementação na zona espanhola da Extremadura.

A participação que era do Banif e que passou para o veículo criado quando da Resolução do banco no fim de 2015 e da venda dos ativos ao Santander Totta, estava avaliada em 11,2 milhões de euros.

Esta era a última participação da Oitante na banca depois da venda do Banif Banco de Investimento à Bison Capital.

(atualizada com o comunicado da Oitante)