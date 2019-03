Oito semanas depois gasolina volta a baixar. Gasóleo fica inalterado

O preço dos combustíveis vai voltar a descer a partir da próxima segunda-feira, após oito semanas de subidas consecutivas. A gasolina irá cair 1,5 cêntimos nas bombas das principais gasolineiras, ficando nos 1,437 euros por litro, enquanto o gasóleo deverá manter-se inalterado, ou cair 0,5 cêntimos, situando-se nos 1,381 euros por litro, adiantou fonte do setor ao Jornal Económico.

Estas descidas vão sentir-se também nos postos dos hipermercados, onde a gasolina irá baixar um cêntimo por litro, no caso do gasóleo, deverá manter-se inalterado, ou cair 0,5 cêntimos”, avançou uma outra fonte ao nosso jornal.

Entre os 28 Estados-Membros, o preço médio de referência da gasolina ronda os 1,350 euros por litro, enquanto o ‘diesel’ vale 1,324 euros por litro. Já na zona euro, um litro de gasolina custa 1,390 euros e um litro de gasóleo vale 1,324 euros.

De acordo com o último relatório de Bruxelas, depois de impostos, o preço médio da gasolina 95 octanas praticado em Portugal é o oitavo mais caro em toda a União Europeia, o que também acontece com o gasóleo. O relatório da Comissão Europeia deixa ainda claro que a grande fatia do preço cobrado por cada litro de combustível vai para os cofres do Estado.

Os mais Económicos

Gasolina(s):

– Intermarché de Valença – 1.319€

– Intermarché de Albergaria-a-Velha – 1.331€

– Intermarché de Óbidos- 1.334€

– Intermarché de Pombal – 1.346€

– Intermarché de Marinha da Guia – 1.346€

Gasóleo(s):

– Intermarché de Vilar Formoso – 1.219€

– Intermarché de Valença – 1.229€

– Intermarché de Pombal – 1.242€

-Intermarché de Marinha da Guia – 1.242€

– RE Guia Pombalgasolina – 1.242€