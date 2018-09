Olavo Câmara lidera lista única à JS Madeira

Olavo Câmara é candidato único à liderança da Juventude Socialista-Madeira. O atual líder da JS Madeira apresenta a candidatura este fim-de-semana, no Fórum de Machico, no XVI congresso da estrutura partidária que decorre sábado e domingo e conta com a participação de mais de 120 jovens socialistas.

Na sua moção de estratégia global ‘A Madeira à Tua Maneira’, o jovem socialista defende a necessidade da política “ir de encontro às preocupações dos jovens madeirenses e direciona o combate político da JS-Madeira”.

Aos 28 anos, o jovem advogado foi eleito pela primeira vez em 2014, com a moção ‘Um Novo Desafio, Uma Nova Solução’. Para o novo mandato, Olavo Câmara define prioridades e linhas orientadoras para os jovens socialistas em seis áreas consideradas prioritárias: Emprego, Educação, Mobilidade, Habitação, Coesão Territorial e Mais Participação.

O líder da JS Madeira defende maior participação dos jovens na política, uma maior descentralização administrativa, o regresso aos círculos concelhios, com um círculo corretor e o aprofundamento da autonomia, acusando Miguel Albuquerque, líder do PSD e do Governo Regional, “de se servir da autonomia unicamente para esconder e disfarçar a incapacidade do seu governo e das escolhas erradas do seu partido”.