OMS garante eficácia da vacina da AstraZeneca em idosos e contra variante sul-africana

A Organização Mundial de Saúde (OMS) garante que a vacina da AstraZeneca é segura e eficaz em pacientes acima de 65 anos, uma preocupação levantada por autoridades de saúde de vários Estados-membros da União Europeia.

A garantia foi dada na apresentação das conclusões do Grupo Estratégico Consultivo de Peritos (SAGE) da organização, que aponta também para a eficácia na proteção de casos graves de infeção no caso da variante sul-africana do coronavírus responsável pela Covid-19.

A diretora do departamento de imunização, vacinas e ciências biológicas, Katherine O’Brien, sublinhou que a recomendação se baseia nas observações feitas em pacientes já imunizados, a partir das quais se conclui que não existe uma falta de eficácia nos vacinados mais seniores.

Ainda assim, a organização sublinha a importância da monitorização do processo de vacinação na África do Sul, de forma a melhor inferir o comportamento do fármaco face à variante predominante no país.

O grupo de especialistas esclareceu que, ao contrário do que tem vindo a ser veiculado em alguns órgãos de comunicação social por todo o mundo, a nação arco-íris não irá suspender a inoculação com o produto desenvolvido pelos laboratórios sueco-britânicos em parceria com a Universidade de Oxford. Na realidade, o país, que “dispõe de uma razoável rede de infeciologia e consegue rastrear” doentes, irá trabalhar com a entidade da ONU para analisar os dados relativos à eficácia da vacina face a esta nova estirpe.