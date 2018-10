Onde está o corpo de Khashoggi? Erdogan exige explicações à Arábia Saudita

Recep Tayyip Erdogan pediu às autoridades sauditas que revelem o paradeiro do corpo de Jamal Khashoggi, alegadamente morto no interior do consulado da Arábia Saudita em Istambul no dia 2 de outubro.

Numa reunião com líderes regionais do seu partido, o presidente turco afirmou que Riade tem de revelar a identidade do “colaborador local” que terá levado o cadáver do jornalista do local do crime, noticiou esta sexta feira, 26 de outubro, o ”The Guardian”.

Algum dos dezoito homens detidos na Arábia Saudita “têm que saber” quem matou o jornalista e para onde foram levados os restos mortais, disse Erdogan no parlamento, acrescentando que a pessoa que “deu as ordens” pelo suposto assassinato deve ser levada à justiça e os suspeitos extraditados para julgamento em Istambul.

”Quem deu a ordem? Se querem eliminar suspeitos, comecem por interrogar as 18 pessoas [envolvidas]” disse o presidente turco. Em referência a Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita, disse ”vocês sabem fazer com que as pessoas falem. Se não conseguirem, passem-nas para nós. O incidente aconteceu em Istambul. Deixem-nos levá-los a julgamento”.

Erdogan disse também que a Turquia tem mais informações sobre o caso do que aquelas anteriormente adiantadas e que o procurador saudita irá encontrar-se com o seu homólogo turco neste domingo.

As declarações do presidente da Turquia surgem pouco depois de os sauditas terem revelado que o jornalista foi assassinado dentro do consulado numa operação planeada em que participaram 15 homens, incluindo elementos destacados dos serviços de segurança e de informações com ligações diretas à coroa, que tinham aterrado em Istambul duas horas antes, contrariando assim a versão inicial. Esta dizia que Arábia Saudita não tinha qualquer envolvimento na morte de Khashoggi.