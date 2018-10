ONG europeia traz a Portugal campanha em prol dos rios e oceanos

A Surfrider Foundation Europe, organização mundial sem fins lucrativos dedicada à proteção e valorização de lagos, rios, oceanos, ondas e do litoral, está a dinamizar a campanha europeia “Voice for the Ocean” em Portugal.

A campanha irá ser divulgada por cinco países europeus – sendo que o Porto é a cidade escolhida para encerrar a primeira fase da campanha, que se divide-se em duas fases. A primeira etapa decorrerá até 14 de dezembro, sendo que a fundação está a apelar aos cidadãos europeus a que participem numa consulta digital em torno de oito questões relacionadas com o oceano.

Na segunda fase, com início em janeiro do próximo ano, a ONG compromete-se a apresentar publicamente os resultados do questionário e a comunicar as diferentes prioridades mencionadas pelos cidadãos aos candidatos eleitorais europeus.

“Sabemos que este ano e o próximo serão anos particularmente cruciais para os mares da Europa, uma vez que se esperam que as várias mudanças ao nível das políticas da UE [União Europeia] e a nível internacional, com a eleição e nomeação do novo Parlamento Europeu.” comenta Antidia Citores, chefe do Departamento de Lóbis ampanhas da Surfrider Foundation Europe.

A Surfrider Foundation Europe nasceu em 1990 por um grupo de surfistas locais para proteger e valorizar rios, lagos, oceanos, as ondas e todo o litoral de forma mais sustentável. Hoje, com mais de 12 mil membros na Europa, está representada em nove países.