Ontem, hoje, amanhã: o consumidor no centro da transformação energética

Consciente de que a energia é um dos elementos-chave dos tempos que correm, elaborou o estudo “Tendências Chave do Consumidor Energético 2019” onde apresenta como as tendências globais dos consumidores podem influenciar as estratégias das companhias do sector e de que forma estas devem orientar-se perante os novos comportamentos do consumidor geral e, especificamente, do sector energético.

A apresentação deste mesmo estudo terá lugar no próximo dia 8 de maio, às 9h00, no novo Campus da Nova School of Business & Economics, em Carcavelos. Uma oportunidade essencial para ser analisada a evolução do comportamento dos consumidores ao longo dos últimos anos e as tendências do setor. Vivem-se tempos sem precedentes, uma época de constante mudança e onde o melhor está ainda por chegar. Novas apostas tecnológicas na produção de energia, mudanças de paradigma na distribuição, bem como novos modelos de negócio na comercialização associados à otimização da procura. A evolução é acelerada e permanente. Uma reflexão ainda complementada por um estudo do sector de Oil & Gas, que faz parte deste conjunto de comercializadores de eletricidade e gás e que decidiram complementar a sua carteira de produtos e serviços. Este ano, haverá ainda uma novidade: pela primeira vez, este estudo inclui uma análise ao mercado português e as empresas comercializadoras portuguesas farão parte do relatório. Uma visão completa do mercado ibérico que dá a possibilidade de ver como as empresas de energia dos dois países enfrentam os mesmos desafios, sabendo adaptar-se às duas realidades existentes. Razões de peso, para marcar a sua presença nesta apresentação. O consumidor está no centro da transformação do setor energético, a everis explicar-lhe-á porquê.

Este artigo foi produzido em colaboração com a everis.