ONU ordena aos Estados Unidos que parem sanções contra o Irão que afetam bens essenciais

O Tribunal Internacional de Justiça da Organização das Nações Unidas (ONU) decidiu esta quarta-feira, por unanimidade, que os Estados Unidos devem suspender parcialmente as sanções impostas ao Irão em 8 de agosto, depois de Teerão ter denunciado à instituição que as restrições “estrangularam” a economia iraniana. O tribunal foi sensível à questão humanitária e exigiu que Washington parasse com o embargo no que tem a ver com produtos que afetam o povo anónimo. A Casa Branca respondeu já existem exceções às sanções por razões humanitárias.

O tribunal exige que Washington evite acabar “com a exportação para o território iraniano dos bens que cobrem necessidades médicas, sejam eles medicamentos ou equipamentos hospitalares, bem como os serviços e maquinaria necessários para a agricultura e aviação civil”. Os juízes da ONU não têm como forçar os países a cumprir as suas decisões, apesar de a sua relevância legal ser baseada no direito internacional, mas elas são uma inegável pressão diplomática.

Anunciada por Somali Abdulqawi Yusuf, presidente do tribunal, a decisão não atende a todos os pedidos do Irão, mas apenas estabelece as sanções que devem ser levantadas – com base naquilo que aquele órgão considera ser uma decisão de “urgência contra possíveis danos irreparáveis”.

A decisão da ONU foi conhecida exatamente um mês antes da imposição de novas sanções, já anunciadas para 4 de novembro, que irão estrangular ainda mais as exportações de petróleo e gás iranianos e a perseguição às empresas que mantiverem contatos económicos com congéneres da república islâmica.

Paralelamente, o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, anunciou a saída dos Estados Unidos de um protocolo sobre resolução de conflitos na Convenção de Viena de 1961, que governa as relações diplomáticas. O motivo da saída é a queixa apresentada na semana passada pelas autoridades palestinas, com base nessa convenção, sobre a transferência da Embaixada norte-americana em Israel de Tel Aviv para Jerusalém.

Washington também rasgou um Tratado de Amizade, Relações Económicas e Direitos Consulares que tinha com o Irão desde 1955, ao tempo do Xá da Pérsia. Segundo o secretário de Estado, Mike Pompeo, a decisão demonstra o “absurdo absoluto” do acordo, assinado antes de ambos os países romperem relações diplomáticas.

Pompeo acusou o Irão de “abusar” do tribunal da ONU para “fins políticos e de propaganda”. O tribunal da ONU resolve – ou tenta – disputas entre Estados e, para apoiar as suas decisões, recorre por vezes a documentos que ‘desapareceram’ no tempo. O Tratado de Amizade, Relações Económicas e Direitos Consulares, de 1955, foi um desses casos.