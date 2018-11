ONU reúne de emergência devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia

Está convocada para hoje de manhã uma reunião de emergência das Nações Unidas para debater o aumento da tensão entre a Rússia e a Ucrânia – depois de os acontecimentos de ontem terem voltado a colocar os dois países numa situação de confronto armado iminente. A ONU quer precisamente que essa iminência seja parada de imediato e que os dois países decidam sem o recurso às armas mais um episódio nas suas belicosas fronteiras.

Recorde-se que a Rússia capturou este domingo três navios ucranianos na costa da Crimeia, após ter aberto fogo contra as embarcações e ferido alguns dos seus ocupantes. Moscovo alega que as embarcações entraram sem autorização em águas territoriais russas e que não reponderam ao apelo para pararem.

O serviço federal de segurança russo (FSB) declarou que seus barcos de patrulha de fronteira capturaram os navios ucranianos no Mar Negro e usaram armas para forçá-los a parar, informaram as agências de notícias russas.

O FSB disse que foi forçado a agir porque os navios – dois pequenos navios de artilharia blindados e um rebocador – porque perigosamente. “As armas foram usadas com o objetivo de parar os navios de guerra ucranianos”, disse o serviço de segurança em comunicado. “Como resultado, todos os três navios da marinha ucraniana foram apreendidos nas águas territoriais da Federação Russa no Mar Negro”.

A Ucrânia negou e o presidente ucraniano, Petro Poroshenko, declarou que vai propor ao parlamento a declaração da lei marcial no país, o que restringirá as liberdades civis e dará maior poder às instituições estatais.

A Rússia anexou a Crimeia em 2014 e depois construiu uma gigantesca ponte rodoviária ligando-a ao sul do país, que atravessa o Estreito de Kerch – uma estreita faixa de água que liga o Mar Negro ao Mar de Azov, que abriga dois dos portos mais importantes da Ucrânia.

Depois desta ação, são cada vez menos os que ainda acreditam que o conflito entre os dois países não acabará numa guerra mais ampla, com proporções que não é fácil imaginar. A posição da Ucrânia na Europa leva a União Europeia a ter de encarar a questão abertamente – apesar do tom apaziguador que os seus responsáveis costumam colocar nas suas palavras quando a questão tem a ver com a Rússia.