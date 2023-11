“Uma situação de antecipação do ato eleitoral não garante necessariamente uma solução de estabilidade política para o futuro. A nossa convicção, é por isso, a de que a opção preferencial é a de nomeação de um Governo com novo primeiro-ministro”, disse Carlos César.

O presidente do PS, Carlos César em conversa com o secretário-geral do partido, António Costa

8 Novembro 2023, 20h58

O presidente do PS, Carlos César, referiu que a opção de preferência do partido é a da nomeação de um Governo com novo primeiro ministro. No caso de eleições antecipadas o PS só estará disponível para concorrer em março.

“Uma situação de antecipação do ato eleitoral não garante necessariamente uma solução de estabilidade política para o futuro. A nossa convicção, é por isso, a de que a opção preferencial é a de nomeação de um governo com novo primeiro-ministro”, disse Carlos César.

Segundo o líder do PS, o partido transmitiu ao Presidente da República “que mesmo num quadro em que o Presidente decida pela antecipação de eleições, é muito importante para o nosso país termos o Orçamento do Estado aprovado”.

“Por isso, qualquer solução dessa natureza, não pode colocar em perigo a existência desse instrumento que é também ele fundamental para a nossa capacidade de Governo e para a defesa dos interesses do país”, frisou.

Além disso, o PS explicou ao Presidente da República que o partido precisa de tempo para nomear um sucessor para António Costa.

“Simultaneamente, o presidente da república está informado do processo que o PS tem do ponto de vista dos seus procedimentos internos para a substituição do seu secretário geral e digamos do processo temporal associado à concretização dessa nova fase”, informou Carlos César, apontando que a data ideal seria no mês de março.