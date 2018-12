OPEP chega a acordo para reduzir produção em 1,2 milhões por dia

A OPEP e os países aliados, liderados pela Rússia, chegaram a um acordo esta sexta-feira para reduzir a produção de petróleo em 1,2 milhões de barril por dia, a partir de janeiro do próximo ano.

Apesar da pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, para reduzir o preço do petróleo, a OPEP irá diminuir a produção em 800 mil barris por dia, enquanto o conjunto de países conhecidos como OPEP+ concordou em cortar a produção em 400 mil barris de cortes.

“A Conferência decidiu ajustar a produção global da OPEP em 0,8 mil barris/dia em relação aos níveis de outubro de 2018, com entrada em vigor a partir de janeiro de 2019, por um período inicial de seis meses, com uma revisão em abril de 2019”, anunciou a OPEP, em comunicado divulgado após a conclusão da reunião de dois dias e cujo planeamento estratégico do próximo ano estava na agenda.

“Ao concordar com essa decisão, os Países Membros confirmaram o foco contínuo nos fundamentos para um mercado de petróleo estável e equilibrado, no interesse de produtores, consumidores, e saúde e sustentabilidade da indústria do petróleo. Os países membros continuam comprometidos em serem fornecedores confiáveis de petróleo e produtos para os mercados globais”, salientou.

Uma reunião de produtores da OPEP e não-OPEP aprovou rapidamente o acordo, segundo duas fontes da OPEP à Reuters. A agência noticia que o ministro russo da Energia, Alexander Novak, elogiou a capacidade do homólogo saudita Khalid al-Falih de “encontrar uma solução na situação mais difícil”, sinalizando que a Rússia concordava com a decisão.

“Nunca trataremos de questões geopolíticas na OPEP”, disse o ministro da energia dos Emirados Árabes Unidos, Suhail bin Mohammed al-Mazroui, em conferência de imprensa.

Há seis meses, a OPEP acordou aumentos de produção para evitar que os preços do barril de petróleo subissem acima dos cem dólares. No entanto após uma queda de cerca de 30% nos preços do ‘ouro negro’ nos últimos dois meses, os líderes regressaran à estratégia de redução de produção, enquanto o presidente norte-americano, Donald Trump, exortou a OPEP a continuar a produzir nos atuais níveis elevados para manter os preços baixos.

O mercado reagiu em alta ao anúncio, com o Brent a valorizar 4,93% para 63,02 dólares e o petróleo WTI a subir 4,08% para 53,59 dólares.