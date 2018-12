Operação Fermento no Pão: ASAE instaura 51 processos no setor da panificação

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) instaurou 51 processos no setor da panificação, após a realização de uma operação de fiscalização, a nível nacional, para a verificação das condições e requisitos obrigatórios no setor, fez saber o organismo.

A operação, que dá pelo nome de “Fermento no Pão”, consistiu na fiscalização de cerca de 150 locais de fabrico de pão e produtos de pastelaria, “designadamente, as regras de higiene, segurança e qualidade dos géneros alimentícios, o seu licenciamento, verificando-se ainda o tipo de matérias-primas utilizadas, a sua qualidade e o seu acondicionamento e, quando aplicável as condições e temperatura dos veículos de transporte de pão e produtos afins”, lê-se no comunicado da ASAE.

Dos cerca de 150 operadores económicos do setor fiscalizados, verificou-se que seis locais funcionavam ilegalmente e foram instaurados 51 processos de contraordenação, “destacando-se como principais infrações detetadas o incumprimento dos requisitos gerais e específicos de higiene, a violação dos deveres gerais dos estabelecimentos a inexistência ou irregularidades relativamente ao HACCP [certificação quanto à segurança alimentar], a falta de mera comunicação prévia, irregularidades relativas à rotulagem de pão e produtos afins, entre outras”.

A atividade de nove operadores foi suspensa, por “incumprimento dos requisitos gerais e específicos de higiene, tendo ainda efetuadas apreensões num valor aproximado de 550 euros”, informa a ASAE.