Operação Marquês: Ivo Rosa é o juiz de instrução

O juiz Ivo Rosa irá dirigir a fase de instrução criminal do processo Operação Marquês. Depois de um sorteio informático esta sexta-feira entre Ivo Rosa e o juiz Carlos Alexandre, o nome de Rosa foi o selecionado no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) para conduzir a fase de instrução do processo que envolve o antigo primeiro-ministro José Sócrates.

Recorde-se que o principal arguido o ex-primeiro-ministro José Sócrates está acusado de 31 crimes de corrupção passiva, falsificação de documentos, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.

O inquérito da Operação Marquês culminou na acusação a 28 arguidos – 19 pessoas e nove empresas – e está relacionado com a prática de quase duas centenas de crimes de natureza económico-financeira.

Sócrates, que chegou a estar preso preventivamente durante dez meses e depois em prisão domiciliária, está acusado de três crimes de corrupção passiva de titular de cargo político, 16 de branqueamento de capitais, nove de falsificação de documentos e três de fraude fiscal qualificada.

A acusação sustenta que Sócrates recebeu cerca de 34 milhões de euros, entre 2006 e 2015, a troco de favorecimentos a interesses do ex-banqueiro Ricardo Salgado no Grupo Espírito Santos (GES) e na PT, bem como por garantir a concessão de financiamento da Caixa Geral de Depósitos ao empreendimento Vale do Lobo, no Algarve, e por favorecer negócios do Grupo Lena.

Além de Sócrates, estão acusados o empresário Carlos Santos Silva, amigo de longa data e alegado `testa de ferro´ do antigo líder do PS, o ex-presidente do BES Ricardo Salgado, os antigos administradores da PT Henrique Granadeiro e Zeinal Bava e o ex-ministro e antigo administrador da CGD Armando Vara, entre outros.

Quem é Ivo Rosa?

Ivo Nelson de Caires Batista Rosa nasceu a 17 de Setembro de 1966, em Santana, na ilha da Madeira. Foi ainda na ilha que decidiu que queria ser juiz, no final do secundário, depois de assistir a um julgamento no Tribunal do Funchal, na Madeira. Mais tarde, frequentou a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.

Segundo o próprio, em declarações ao programa Vidas de Mérito da RTP Madeira, nunca lhe passou pela ideia vir a ser advogado. No entanto, depois do curso, trabalhou, como estagiário, uma firma de advocacia, na Madeira, iniciando depois a sua carreira como juiz. Em 1991, foi assessor jurídico da Câmara Municipal do Funchal, na Madeira e, nesse mesmo ano, regressaria para o continente, mais precisamente para Lisboa, onde se formaria como juiz no Centro de Estudos Judiciários.

Depois do estágio e de ter terminado o curso, voltou à Madeira, onde serviu como como juiz de primeira instância no Funchal, onde julgou processos-crime, cíveis, de família e de trabalho. A partir de 2005 passou a integrar colectivos de juízes, equipas que julgam crimes considerados mais graves, com penas que podem ser superiores a 5 anos de prisão.