Telefónica, Vodafone e Orange implementaram nove programas de ajustamento laboral, um número que deverá aumentar já que milhares de novos planos de despedimento voluntário estão a ser preparados para os próximos anos.

28 Outubro 2023, 18h21

As principais operadoras de telecomunicação a atuar no mercado espanhol, Telefónica, Vodafone e Orange já eliminaram mais de 15 mil postos de trabalho no país nos últimos 10 anos depois de terem implementado nove programas de ajustamento laboral, revela o jornal “El Economista” este sábado, 28 de outubro.

De resto, a Telefonica está a preparar um novo plano de acordo para o despedimento voluntário coletivo que poderá atingir um máximo de cinco mil funcionários, embora se espere que dele beneficiem entre 2.500 a três mil trabalhadores.

Se este plano for para a frente, o número de postos de trabalho eliminados pela Telefonica aumentaria para mais de 18 mil saídas, das quais quase 78% corresponderiam à empresa espanhola de telecomunicações, que executou três planos desde 2015.

A Telefónica já tinha assinado mais dois planos de despedimento, o primeiro deles em 2015, que levou à saída entre 2016 e 2018 de 6.300 funcionários e um custo de 3,8 mil milhões. Em 2019, a empresa espanhola voltou a lançar um plano de demissão voluntária que afetou 2.640 trabalhadores e envolveu o desembolso de 1,6 mil milhões de euros.

Já Vodafone aplicou o primeiro plano de despedimento coletivo em 2013, quando 620 pessoas deixaram de trabalhar na empresa, o segundo ocorreu em 2015, quando mais de mil funcionários saíram, cenário que se repetiu em 2019, tendo em 2021, sido registadas mais 400 saídas.

Por sua vez, a Orange aplicou dois despedimentos coletivos, um em 2016, para 467 pessoas e outro em 2021, que foi encerrado em julho e afetou 400 funcionários, todos voluntários.