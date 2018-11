Oposição a Theresa May já prepara o ‘dia seguinte’: 13 de dezembro

Poucas horas depois de os 27 países da União Europeia terem dado o seu apoio ao acordo negociado entre Londres e Bruxelas para o Brexit, os jornais britânicos davam conta de que a oposição à primeira-ministra Theresa May já está a preparar o ‘dia seguinte’. E esse dia não é hoje, 26 de novembro, mas 13 de dezembro, o dia seguinte à votação do acordo no Parlamento britânico.

Num ambiente em que ninguém tem grande esperança de que essa votação possa ser favorável ao acordo que May trouxe ontem de Bruxelas, desta vez com a assinatura de todos os outros países da União, a primeira-ministra está disposta a lutar até o último minuto. “Este é um dos votos mais importantes das últimas décadas, e os deputados devem escolher se avançarmos juntos ou se entrarmos num período de maior divisão e incerteza”, disse May no final da cimeira de domingo. “Se as pessoas acharem que é possível negociar um novo acordo, devem saber que isso é impossível, este acordo é o melhor e o único possível”, não se esqueceu de frisar.

Mas, no Reino Unido, ninguém está disposto a dar uma trégua a Theresa May e permitir-lhe celebrar a sua pequena vitória em Bruxelas. Os principais atores políticos do país assumem que o acordo Brexit aprovado pela UE será rejeitado no Parlamento britânico e já preparam planos para o dia seguinte.

Em duas frentes: entre os eurocéticos e entre os pró-europeus – que aparentemente convergem todos no mesmo ponto: o acordo não serve os interesses dos britânicos. Mas este é o único ponto de interceção entre os dois grupos, que depois divergem: os primeiros preferem um Brexit sem acordo se a alternativa for a que está em cima da mesa; e os segundos querem um acordo que aprofunde ainda mais os laços que (com este acordo) vão continuara a existir entre o Reino Unido e os 27.

Entretanto, os mais otimistas esperam que a primeira-ministra acabe por conseguir vencer a votação de 12 de dezembro – mas, segundo as mesmas fontes, a ‘contagem de espingardas’ está cada vez mais desfavorável a Theresa May. Os números mais recentes indicam que pelo menos 90 deputados das fileiras conservadoras estariam dispostos a rejeitar o acordo no Parlamento – seria um desastre para May.

O governo já colocou em prática uma estratégia de persuasão pessoal, que passa pela promessa de benefícios políticos a prazo – como o apoio a iniciativas que, lá mais para a frente, possam passar por nova legislação.

Em perspetiva está também a questão da moção de censura à primeira-ministra e a eventualidade da sua substituição – ou mesmo a possibilidade da convocação antecipada de eleições gerais, o que na prática resultaria numa espécie de segundo referendo ao Brexit, dado que ninguém deixaria de extrapolar leituras de uma questão para a outra.