O Ando Living é o novo conceito que engloba o acesso exclusivo a clubes que proporcionam salas privadas para eventos, espaços de trabalho, lojas, restaurantes, cafés, ginásio, piscina e concierge.

16 Novembro 2023, 16h47

Está a nascer em Lisboa um novo conceito de branded residence graças ao investimento de 100 milhões de euros da promotora Optylon Krea, em conjunto com a LovelyStay, empresa do grupo que atua na gestão de apartamentos no mercado de alojamento turístico.

O portefólio da Optylon Krea conta com 1,7 mil milhões de euros de investimento e engloba projetos imobiliários em Portugal, Turquia e Roménia.

O Ando Living é o novo conceito que engloba o acesso exclusivo a clubes que proporcionam salas privadas para eventos, espaços de trabalho, lojas, restaurantes, cafés, ginásio, piscina e concierge.

O empreendimento Liberdade Club, que será gerido pelo Ando Living ou Lovely Stay, conta com 39 exclusivos apartamentos turísticos, e Alfama Club com 56 unidades, já se encontram em desenvolvimento e comercialização, a cargo da Athena Advisers, e serão os primeiros a ser operados sob a marca Ando Living.

Em fase de promoção e venda encontram-se também os edifícios Augusta Townhouse, na Baixa, e Santos Townhouse. Estas branded residences podem valorizar entre 15% a 30% mais em comparação com um apartamento sem o mesmo nível de serviços, sendo que no caso dos projetos da Ando Living, o preço das unidades varia entre os 515 mil euros e os 1,4 milhões de euros.

A marca Ando Living pretende ter cinco mil unidades residenciais até 2028 em cinco países: Portugal, Espanha, Reino Unido (Londres), França (Paris) e Turquia.

Deste total, 2.250 unidades serão desenvolvidas nas regiões de Lisboa, Porto, Alentejo e Algarve, distribuídas entre clubs (seis edifícios com um total de 400 residências), houses (15 edifícios que irão oferecer 350 unidades) e 1.500 apartamentos (flats) que irão operar com a marca Ando Living.

David Moura-George, diretor geral da Athena Advisers Portugal, destaca que “não é apenas um apartamento que estamos a vender, é todo um estilo de vida em torno das viagens de negócios e lazer que é cada vez mais apreciado e valorizado por uma nova geração de nómadas digitais que procuram conectar-se à comunidade local e à cidade que, temporariamente, escolheram para viver e trabalhar”.