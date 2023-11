O investidor de 93 anos, conhecido por apostar em ativos rentáveis com baixo risco, tem estado a vender ações, a acumular ‘cash’ e a apostar em obrigações.

10 Novembro 2023, 17h30

O Oráculo de Omaha tem estado a vender ações ao longo do últimos meses. A Berkshire Hathaway acumula um total de 157 mil milhões de dólares (147 mil milhões de euros) em cash depois de ter vendido mais de 5 mil milhões de dólares em ações dos EUA e estrangeiras no último ano. Entre as vendas, encontra-se 12 milhões de ações da petrolífera Chevron.

No total, o valor de ações detidas pela companhia de Warren Buffett recuou de 353 mil milhões de dólares para 319 mil milhões de dólares, com a desvalorização das ações com receios de que a Reserva Federal mantenha as taxas de juro elevadas por algum tempo. Só o valor da ações detidas da Apple recuou mais de 20 mil milhões de dólares, fruto da desvalorização em bolsa. O investidor de 93 anos redirecionou o dinheiro das vendas para a compra de obrigações dos EUA, destaca o “Financial Times”.

“Warren Buffett tem efectivamente desinvestido no segmento accionista, contudo é preciso enquadrar no tempo e na forma, tendo em conta que se à primeira vista pode parecer que Buffett está pessimista para Wall Street, na realidade se analisado em detalhe são apenas operações mínimas dentro de um portfólio gigantesco”, segundo o consultor de investimentos Marco Silva que destaca a predileção do investidor por “investimentos de rentabilidade média com risco praticamente nulo, como são as obrigações do tesouro norte-americano, uma operação que o seu colega Charlie Munger apelidou de “mina de ouro”.

