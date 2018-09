Oradores nacionais e internacionais partilham histórias (de futuro) em Lisboa

O TEDxCatólicaLisbonSBE tem lugar no próximo dia 21 de Setembro. Com base no tema “TECHUMANITY – The Science of Thinking and the Art of Living”, o evento pretende disseminar ideias para um mundo melhor. Entre os oradores convidados, está o mediático empresário Tim Vieira.

Proprietário do grupo de media angolano Special Edition Holding, tornou-se mais conhecido do público como investidor no programa “Shark Tank”. Nunca recorreu a investimentos de terceiros e é defensor da humanidade nos negócios. Sem olhar para trás, Vieira tem a firme convicção de que o presente e o futuro são prósperos. Para Daria Vodopianova, falar em público faz parte do dia a dia. A criação de estratégias para que líderes e empresários possam sobressair num mundo cada vez mais tecnológico e competitivo, resume o percurso desta escritora e oradora que estará no palco da TEDxCatólicaLisbonSBE. Continuar a ler Nestas histórias inspiradoras e contadas em apenas 18 minutos, cabem exemplos das mais variadas esferas. Como, por exemplo, do ex atleta de natação Martim Ramôa, atualmente Young Change Maker para o Comité Olímpico de Portugal. Este jovem alentejano, aprofundou os conhecimentos sobre os valores do olimpismo, para promover os jogos junto dos participantes nacionais. Em casa estará Joana Santos Silva, professora da Católica-Lisbon School of Business and Economics. O impacto das nova tecnologias em áreas como a saúde, negócios e sociedade em geral, tem sido o foco do seu trabalho. A académica acredita que cada vez mais pessoas viverão com saúde além dos 100 anos. O life coach David Blum, o change consultant Daniele Dell’Erba e o professor Rene Bhonsack juntam-se ao painel de oradores. Organizada pela primeira vez por alunos da Católica-Lisbon, esta conferência será realizada em inglês. Para ver, aprender e pensar, os vídeos vão estar disponíveis no canal oficial de Youtube da TEDx – TEDx Talks.