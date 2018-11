Orçamento da Madeira discutido entre 11 e 14 de dezembro na Assembleia Regional

A reunião de líderes da Assembleia Legislativa da Madeira decidiu marcar a discussão e votação do Orçamento Regional e do Plano de Investimentos e Despesa da Madeira (PIDDAR) entre 11 e 14 de dezembro.

“Este ano há uma optimização da discussão do Orçamento e do PIDDAR que se inicia na terça-feira e se prolonga até sexta-feira. Não corresponde a menos horas de discussão. Mantém-se o que foi a prática de outros anos”, explicou Fernanda Cardoso, vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, sobre o debate e votação do Orçamento Regional e do PIDDAR.

A votação do Orçamento Regional e do PIDDAR é feita a 14 de dezembro, sendo que o regimento para o debate foi aprovado por unanimidade.

A reunião da comissão de líderes marcou ainda várias reuniões plenárias. Em dezembro foram marcados plenários a 5 e 6. Em janeiro vão existir discussões plenárias a 3,8 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30, 31 janeiro.