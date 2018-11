Orçamento de Portugal pode levar a “desvio significativo” do Pacto de Estabilidade, avisa Bruxelas

Para a Comissão Europeia, há apenas uma dezena de Estados-membros que cumprem os requisitos em termos de propostas orçamentais para 2019: Alemanha, Áustria, Chipre, Finlândia, Grécia, Irlanda, Lituânia, Luxemburgo, Malta e Países Baixos. Os orçamentos destes países tiveram ‘luz verde’de Bruxelas, estando, assim, em conformidade com o Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC). O de Mário Centeno não está na lista dos ‘magníficos’ mas também não ficou sujeito a medidas ou sanções, como o da Itália, da Hungria ou da Roménia.

“Quanto à Bélgica, Eslovénia, França e Portugal, os PPO destes quatro Estados-Membros colocam um risco de incumprimento do Pacto de Estabilidade e Crescimento em 2019. Estes PPO poderão conduzir a um desvio significativo relativamente às trajetórias de ajustamento no sentido da realização do respetivo objetivo orçamental a médio prazo”, refere a instituição europeia, em comunicado divulgado esta quarta-feira de manhã.

No que diz respeito aos projetos de planos orçamentais da Eslováquia, Estónia e Letónia para o próximo ano, segundo a Comissão Europeia, foram considerados “globalmente conformes” com o PEC. “Os planos apresentados por estes países poderão vir a originar um ligeiro desvio em relação ao seu objetivo de médio prazo (OMP) ou à respetiva trajetória de ajustamento”, alerta a nota enviada por Bruxelas.

Numa carta dirigida ao secretário de Estado das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, o executivo comunitário pediu a 19 de outubro uma clarificação sobre a proposta do OE2019 no âmbito do cumprimento dos requisitos do braço preventivo do Pacto de Estabilidade e Crescimento. A Comissão Europeia sublinhou que o crescimento da despesa primária de 3,4%, excede a recomendação de um aumento máximo de 0,7% e que o esforço estrutural para 2019 do Governo se fixa em 0,3% do Produto Interno Bruto (PIB), ainda que nos cálculos de Bruxelas se fixe em 0,2%, o que coloca esta meta abaixo da recomendação de 0,6% do Conselho Europeu de 13 julho.

A revisão da meta por Bruxelas foi contestada por Portugal, que numa carta de resposta dirigida ao director geral do Assuntos Económicos e Financeiros da CE, Marco Buti, assegurou que “o esforço de consolidação orçamental com base no saldo estrutural incluído no BdP para 2019 é 0,3% do PIB”. Pela mão do embaixador da Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia, Nuno Brito, o Governo manifestou o seu comprometimento no “caminho da sustentabilidade das finanças públicas”, utilizando os elogios das agências de notação financeiras como argumento para as previsões macroeconómicas inscritas no OE.

Notícia atualizada às 11h55