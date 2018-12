Orçamento Regional atribui 451 milhões para amortizar capital da dívida

Deverão existir 451 milhões de euros no âmbito do Orçamento Regional para amortização de capital ligado ao serviço da dívida, adiantou Pedro Calado, vice-presidente do executivo regional, durante uma audição parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira na 2ª comissão de Economia, Turismo e Finanças.

O governante respondia às preocupações levantadas por Carlos Costa, deputado do JPP, relativamente aos “valores acentuados” que estão previstos para o serviço da dívida da Madeira.

“Vamos acelerar o pagamento dos juros”, disse Pedro Calado na audição parlamentar que decorreu na Assembleia Regional.

Pedro Calado acrescentou que os 451 milhões de euros, que estão orçamentados, para juros e passivos, vai servir para refinanciamento.

“Temos feito substituição. Não vamos contrair dívida”, reforçou o governante.