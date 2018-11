Orçamentos participativos pesam 3,7% nas despesas das autarquias

Um estudo publicado esta terça-feira pela Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) mostra que apenas 86 municípios portugueses realizam orçamentos participativos. Este é um dos mecanismos que tem contribuído cada vez mais para a participação dos cidadãos nos processos de decisão locais, mas o esforço para implementar as propostas dos cidadãos é ainda bastante conservador.

O estudo, intitulado “Qualidade da Governação Local em Portugal”, revela que 207 municípios ainda não possuem processos de orçamento participativo, de acordo com dados disponíveis para 293 autarquias (de um total de 308 existentes). Só 86 municípios portugueses aderiram a este mecanismo, apesar de o seu peso ser relativamente baixo. O valor médio de verbas alocadas foi de 3,7% do montante de despesas de capital previstas nos respetivos orçamentos municipais.

“A participação dos cidadãos não se esgota no processo eleitoral. A maior ou menor intervenção dos cidadãos nos processos de decisão locais é igualmente importante, quer através da participação direta nas sessões dos órgãos executivo e deliberativo abertas ao público, quer mediante o seu envolvimento em processos de adoção e implementação de orçamentos participativos”, defende António Tavares, membro do Centro de Investigação em Ciência Política na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho e autor do estudo.

António Tavares indica que os mecanismos de participação direta na gestão dos municípios estão a acolher uma grande recetividade por parte dos cidadãos, apesar de estarem “a dar os primeiros passos”. No entanto, “a ausência de participação e pressão da sociedade civil sobre os eleitos tem consequências negativas para a qualidade da governação local. Por regra, faz com que estes sejam menos transparentes sobre a gestão do município e menos sensíveis e expeditos na resolução de problemas locais fora dos períodos eleitorais”, acrescenta o autor.

O estudo revela ainda que os munícipes não utilizam com frequência os canais institucionais existentes para exporem as suas necessidades e problemas, o que, segundo o autor, é “indicativo de um desajustamento daquele mecanismo às necessidades dos cidadãos” e que pode gerar, em último caso, “um sentimento de descrédito” da comunidade face à administração local.

As taxas de participação dos munícipes nas eleições municipais têm-se mantido sistematicamente baixas ao longo da última década, em torno dos 50%, o que tem dificultado a legitimação eleitoral. O autor do estudo nota que as listas vencedoras de 2013 conseguiram formar executivos maioritários em quase todos os municípios portugueses. As listas vencedoras formaram governos minoritários em apenas 39 autarquias, sendo 35 monopartidárias, três de coligação e uma independente.

Neste contexto, a aprovação dos orçamentos municipais fica mais difícil. Ainda assim, o estudo mostra que a capacidade de gerar consenso político na esfera dos municípios portugueses é bastante elevada, “quer por via da disciplina partidária nas votações, quer pelo caráter maioritário de grande parte dos executivos camarários”. Das 254 primeiras propostas de orçamento analisadas neste estudo, somente 16 obtiveram um apoio inferior a 50% dos membros dos executivos e apenas cinco foram reprovadas nas câmaras municipais.