Ordens de bolsa caem 30% no terceiro trimestre, crédito para compra de títulos aumenta

No terceiro trimestre de 2018, o volume de ordens executadas no mercado a contado pelos intermediários financeiros a operar em Portugal totalizou 13.697,4 milhões de euros, menos 29,9% do que no trimestre anterior e menos 21,8% do que em igual período de 2017, diz a CMVM nos seus indicadores trimestrais de intermediação financeira.

Já as ordens executadas sobre dívida pública e sobre ações decresceram face ao segundo trimestre, respetivamente 47,9% e 14,9%, e sobre dívida privada aumentaram 15,1%.

As transações realizadas fora de mercado representaram 44,8% do total de ordens, tendo descido 18,1% para 6.141,3 milhões de euros. Logo a internalização de ordens caiu 45,7%, para 5.081,6 milhões de euros.

Os dados da CMVM revelam que as transações nos mercados nacionais pesaram 15,7% do total no terceiro trimestre e ascenderam a 2.149,0 milhões de euros, menos 8,5% do que nos três meses anteriores.

O Banco Português de Investimento (BPI) foi o intermediário financeiro com a quota de mercado mais elevada (29,6%) no segmento de ações, seguido do Banco Comercial Português (20,2%) e do Haitong Bank (12,8%).

Nas ordens sobre dívida pública liderou o BCP, com uma quota de mercado de 34,1%, seguido do BPI (31,2%) e da Caixa – Banco de Investimento (11,1%).

Já nas ordens sobre dívida privada, o Banco Santander Totta teve a maior quota de mercado, com 60,8%, seguido do Banco Português de Investimento (17,1%) e do Haitong Bank (7,8%).

No mercado a prazo, o valor transacionado entre julho e setembro totalizou 3.246,3 milhõnes de euros, menos 58,7% do que nos três meses anteriores e menos 44,7% face ao valor registado em igual período de 2017, revela a CMVM. Os CFDs (Contratos por Diferença), que são um dos instrumentos de trading preferidos dos investidores individuais, representaram 78,2% do total de ordens executadas neste mercado, tendo o valor negociado neste instrumento financeiro sido de 2.539,3 milhões de euros. Os contratos de futuros pesaram 20,9% do total.

Os contratos de derivados foram o ativo subjacente mais procurado no período (57,4% do total), com o valor das ordens a totalizar 1.864,3 milhões de euros, seguidos das taxas de câmbio, que pesaram 21,1% nas decisões de investimento.

As ordens sobre derivados foram maioritariamente executadas fora de mercado (79,1% do total), enquanto 4,8% foram nos mercados nacionais e 16,1% nos internacionais.

Receção de ordens por conta de outrem

Entre julho e setembro, o valor das ordens recebidas no mercado a contado pelos intermediários financeiros registados na CMVM totalizou 16.378,9 milhões de euros, menos 28,1% do que nos três meses anteriores e menos 22,8% quando comparado com o período homólogo de 2017, lê-se no resumo da CMVM.

Os investidores residentes foram responsáveis por 47,9% do valor das ordens recebidas, num total de 7.846,6 milhões de euros, uma descida de 21,4% face ao segundo trimestre. Já as ordens dos investidores não residentes decresceram 33,4% para 8.532,3 milhões.

A dívida pública foi o ativo financeiro mais procurado (42,6% do total), ainda assim tendo registado uma queda trimestral de 47,1%, seguida das ações e dos títulos sobre dívida privada, que atingiram, respetivamente, 3.911,5 milhões de euros e 3.669,2 milhões.

Quanto ao investimento por país, Portugal recebeu 53,2% do valor das ordens (2.110,7 milhões de euros), seguido dos Estados Unidos (12,9%) e Alemanha (7,8%).

Os canais tradicionais (telefone, fax, presencial) continuam a ser os mais utilizados para a transmissão de ordens (87,1% do total). A utilização da Internet para transmissão de ordens teve um recuo trimestral de 27,4%.

Os Derivados também caíram

No mercado a prazo, o volume das ordens recebidas por intermediários financeiros situou-se em 17.024,4 milhões de euros, uma descida de 33,4% face aos três meses anteriores. Os futuros (49,4% do total) e os CFDs (48,8%) foram os instrumentos financeiros mais utilizados pelos investidores no período considerado, enquanto ao nível dos ativos subjacentes, as preferências recaíram sobre taxas de câmbio (38,2%) e os índices (31,5%).

No que toca à negociação por conta própria, verificou-se que no mercado a contado (mercado de bolsa à vista), o valor transacionado pelos intermediários financeiros por conta própria decresceu 26,3% para 44.090,8 milhões de euros no terceiro trimestre deste ano, em relação aos três meses anteriores, tendo recuado 35,1% face a igual período de 2017.

A dívida pública foi o valor mobiliário mais procurado para negociação por conta própria, 69,2% do total. As transações de títulos de dívida privada subiram 17,5% no período considerado para 5.285,6 milhões de euros.

No segmento acionista, o valor negociado por conta própria caiu 32,8% em relação ao segundo trimestre, tendo recuado 62,7% face ao período homólogo do ano passado. Os títulos nacionais mais transacionados foram os da Altri (43,7% do total), da Jerónimo Martins (12,4%) e da REN (9,8%).

Por outro lado, no mercado a prazo, o valor das transações por conta própria caiu 12,5%, para 13.219,5 milhões de euros. Deste montante, 82,2% teve como finalidade a negociação, enquanto 17,8% se destinou ao hedging.

Os contratos de futuros foram o instrumento financeiro derivado mais utilizado nas carteiras de negociação, representando a quase totalidade do valor dos negócios. As taxas de juro de médio e longo prazo e as taxas de juro de curto prazo foram os ativos subjacentes preferenciais dos intermediários financeiros, representando, respetivamente, 41,5% e 24,7% do total dos derivados.

Concessão de crédito para a realização de operações sobre valores mobiliários aumenta

O crédito para a compra de títulos aumentou. O montante utilizado dos créditos concedidos para a realização de operações sobre valores mobiliários totalizou 1.924,8 milhões de euros entre julho e setembro, mais 15,5% do que nos três meses anteriores. Deste montante, 42,4% foi concedido pelo Deutsche Bank (Portugal) e 25,7% pela Caixa Geral de Depósitos.

Já o montante de registo e depósito de valores mobiliários por conta de outrem situou-se em 227.314,7 milhões de euros no terceiro trimestre, menos 5,5% do que nos três meses anteriores e menos 1,1% do que no período homólogo de 2017. Os clientes residentes representavam 79,1% do valor total no final de setembro, sendo que 44,5% operaram nos mercados regulamentados.

Já no que toca ao registo e depósito de valores mobiliários por conta própria, o montante de registo e depósito de valores mobiliários por conta própria totalizou 113.833,1 milhões de euros no terceiro trimestre, menos 0,4% do que no trimestre anterior e mais 10,7% do que no período homólogo. Os emitentes residentes representavam 76,8% do montante total, sendo que 27,6% operaram nos mercados regulamentados.

Comissões cobradas sobem

As comissões líquidas cobradas pelas sociedades corretoras e sociedades financeiras de corretagem situaram-se em 6,4 milhões de euros no segundo trimestre deste ano, o que representa uma subida de 15,5% face ao período homólogo de 2017, revela a CMVM.

“O ativo e passivo, ajustados de operações pendentes de liquidação, decresceram no mesmo período 4,1% e 5,4%, respetivamente”, diz o regulador.

Os capitais próprios e equiparados dos intermediários financeiros representaram 17,6% do passivo no final de junho, contra 16,1% em igual período do ano passado. E a rendibilidade dos capitais próprios foi de 1,5%, contra 1,3% em junho de 2017.