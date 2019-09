Orey Antunes agrava prejuízos em mais de 425% em 2018

A Sociedade Comercial Orey Antunes (SCOA) apresentou este sábado, 28 de setembro de 2019, os resultados anuais de 2018. A empresa que tem vindo a adiar sucessivamente a apresentação dos números e que foi recentemente multada em 150 mil euros pela CMVM, reportou prejuízos de 10,7 milhões de euros no ano passado. O que se traduz num agravamento de 426,9% face aos prejuízos de 2017 que foram de 2,04 milhões.

O relatório e contas refere que este prejuízo se deve essencialmente às atividades em descontinuação (-12 milhões). “O Grupo Orey apresentou no exercício de 2018 resultados líquidos das atividades em continuação, no montante de 1,25 milhões de euros e um EBITDA operacional de 4,37 milhões de euros”, lê-se no comunicado.

A SCOA explica que em 2018 houve um abrandamento das receitas globais ao nível do negócio de transportes e logística quer na Península Ibérica quer em África.

As receitas operacionais relacionadas com o negócio de transportes e logística tiveram uma redução de 11,5% face a 2017, sendo que em Angola foram afetadas principalmente pela desvalorização do kwanza face ao dólar, que perdeu mais de metade do seu valor.

Em Portugal o principal impacto negativo deveu-se às “tão noticiadas greves nos portos”. A Orey Antunes, que tem entre as áreas de atividade o shipping, diz que foi possível manter o EBITDA operacional que, apesar da queda da margem bruta em 16,3%, subiu 0,7% face a 2017. Isto “fruto de um permanente ajuste da estrutura de custos operacionais que se reduziu 20,9% face a 2017”, diz a empresa.

Todos os negócios em continuação apresentam resultados positivos. O resultado líquido das atividades em continuação de 2018 foi no entanto afetado negativamente, pelos custos associados à reintegração do ganho não realizado relativo à obrigação “Orey Best Of” gerado em 2017, sendo que este impacto é apenas contabilístico não gerando qualquer fluxo de caixa no imediato, diz a empresa-

Por outro lado, obteve um impacto positivo, “também sem efeito imediato em fluxo de caixa”, do resultado financeiro fruto da amortização antecipada obrigação OTLI BV e, finalmente foi influenciado negativamente, sem efeitos em fluxo de caixa, pelo registo de imparidades de goodwill no montante global de 5,75 milhões de euros. Estes dois últimos movimentos são de caráter extraordinário.

As atividades em descontinuação apresentaram um resultado negativo de 12 milhões que refletem a tomada de decisão de focar a atividade nas áreas de transporte e logística e sair do setor financeiro. “Nesse sentido contabilizaram-se essas atividades de forma a minimizar incertezas com impacto negativo em relação à realização destes ativos e passivos de modo a que o balanço reflita exclusivamente o negócio de Transporte e Logística e serviços associados”.

As perdas distribuem-se entre 8,8 milhões de euros operações distressed Brasil e 3,2 milhões de euros na Orey Financial.

O Grupo reduziu a dívida financeira em 68% desde 2015 no montante de 61,6 milhões de euros. Em 2018, a dívida ascendia a 29,1 milhões de euros.