Cinemas tiveram mais espectadores em outubro mas 2018 é de perda

Em outubro, as salas de cinema registaram 1,3 milhões de espectadores, o que significa um aumento de 45% comparando com o mês homólogo, mas essa subida ainda não compensa a perda de audiências registada este ano.

Segundo dados estatísticos mensais do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), em outubro a rede de exibição comercial de cinema teve 1,3 milhões de espectadores, quando no mesmo mês de 2017 tinham sido 899 mil espectadores.

Para este aumento contribuiu a Festa do Cinema, que decorreu em outubro, com três dias de preços de bilhetes reduzidos em todas as salas.

Em termos de receita bruta de bilheteira, o aumento em outubro foi de 1,5 milhões de euros, comparando com outubro de 2017, subindo 31% de 4,8 milhões de euros para 6,3 milhões de euros.

Avaliando o panorama da exibição comercial de 2018, o ICA constata que, entre janeiro e outubro, houve 11,8 milhões de espectadores a irem ao cinema, ou seja, menos 8,3% comparando com o mesmo período de 2017.

Em receitas de bilheteira, a quebra é de 6,1%, descendo de 67 milhões de euros para 62,9 milhões de euros.

Segundo o ICA, até outubro estrearam-se comercialmente 30 longas-metragens de produção portuguesa.

“Bad investigate”, de Luís Ismael, continua na liderança dos filmes portugueses mais vistos este ano, com 45.422 espectadores.

Em segundo lugar figura “Pedro e Inês”, de António Ferreira, estreado a 18 de outubro, e que soma 36.735 espectadores.