Os desafios do Brasil de Jair

Jair Bolsonaro ganhou as presidenciais brasileiras numa clara resposta ao caos deixado pelas administrações do PT. Mas as sucessivas declarações de apelo à violência, não inclusivas e antidemocráticas não foram suficientes para inverter uma tendência cujo desfecho cedo ficou definido.

Jair ganha folgadamente o eleitorado brasileiro, mas será que ganha a governação, o futuro estratégico e as consciências? Apenas o futuro o dirá. Jair apresentou uma postura de candura messiânica nas entrevistas que deu e preteriu a rede Globo a favor da TV Record, numa clara subserviência aos grupos religiosos que o apoiaram. Também já disse que irá fundir dois ministérios, Agricultura e Ambiente, que supostamente são conflituantes. O alerta de preocupação foi dado pelos ambientalistas mas a verdade é que o problema é do mundo porque o apoio dado ao lóbi agroindustrial para desmatar a Amazónia não é um problema dos brasileiros mas do planeta inteiro, pois põe em causa o maior pulmão da Terra.

À hora de fecho desta nota não eram conhecidas as escolhas para o governo brasileiro, mas os nomes que circulam levantam dúvidas pelo facto de se revelaram oportunísticos e violarem as regras da isenção. Como é que Sérgio Moro chega a ministro da Justiça depois de ter sido o juiz responsável pelo processo Lava Jato e pelo cárcere de Lula? E daqui decorre o primeiro dilema, que é da confiança e da capacidade de assumir a liderança de um país sem entrar em rutura social.

E depois há os dilemas cinzentos. Os investidores desconfiam do país, são necessárias reformas críticas. Paulo Guedes até pode ser um bom ministro das Finanças, mas como afirmam Graig Botham e Pablo Riveroli, analistas do fundo Schroders, Jair tem à sua volta quem se opõe às reformas profundas que é necessário fazer, nomeadamente ao nível da segurança social.

O rácio da dívida pública versus PIB está nos 84% e é muito elevado para os mercados emergentes, e o FMI fez projeções que elevam este rácio para os 95,6% em 2023. Depois há a questão das pressões inflacionistas que em setembro se situou nos 4,5% em termos anualizados, algo que só aconteceu pela depreciação da moeda. Depois há ainda o desafio do crescimento económico que sustenta toda a sociedade e a continuação do poder. E bastou uma greve de camionistas em maio para o crescimento estagnar em 1,1% em 2018. A isto soma-se o desafio do desemprego, que formalmente está nos 12% mas que informalmente é muito superior, e que as exportações não ajudam devido ao drama da Argentina.

E como “umbrella” para todos os problemas, Jair – desde a reforma das pensões ao fraco crescimento – tem todo o sistema político contra. O Congresso está dividido, polarizado e é pouco experiente, frisam os analistas da Crédito y Caución. Os políticos de direita e do centro-direita estão preocupados com os direitos humanos, as liberdades civis e a liberdade de expressão. Quo vadis Brasil?