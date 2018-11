Os números do emprego na Madeira

O terceiro trimestre apresentou um acréscimo de homólogo e trimestral de 4,9% e 1,1%, na população empregada, na Madeira, para as 125,1 mil pessoas, refere a Direção Regional de Estatística (DREM).

Este aumento no emprego foi sustentado por uma subida nas área do alojamento e restauração, e atividades similares, na ordem dos 8,6%. A construção foi outro setor a reforçar a sua população empregada em 16%, enquanto que as actividades administrativas e dos serviços de apoio cresceu 24,3%.

De salientar ainda a subida de 3,4% dos empregados por conta de outrem, uma tendência que se confirma ainda nos trabalhadores por conta própria que chegou aos 12,5%.

Em subida está também os empregos a tempo completo (5,7%) e dos contratos de trabalho com termo (12,6%).