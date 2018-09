Os passes eleitorais

Fernando Medina abriu a verdadeira rentrée socialista com o anúncio eleitoralista da redução de preços dos passes dos transportes públicos na área metropolitana de Lisboa. Ficámos desde logo a saber que essa redução de preços não será feita à custa dos orçamentos autárquicos dos municípios favorecidos, mas a coberto do Orçamento Geral do Estado. Isto é, a propaganda anunciada pelo edil de Lisboa será à custa dos impostos de todos os portugueses, de norte a sul do país.

Afirmo ser uma medida eleitoralista porque a campanha política já começou. E não há nada como dar uma mãozinha política àquele que teve, depois do PCP, a grande derrota eleitoral das últimas eleições autárquicas – perdendo três vereadores para o CDS – e fazendo esfumaçar a maior maioria absoluta que o PS obtivera, até à data, na Capital. Por isso, agora, Fernando Medina pôs as vestes de emissário político do Governo, deixando para trás o ministro que tem a pasta dos transportes, e lançou uma ideia para o ar. Ideia essa que, a meu ver, merece ser esmiuçada, ponderada e quantificada, mas que teve o óbvio propósito de potenciar o voto socialista na metrópole lisboeta.

É por demais evidente que já começou a campanha das europeias, das legislativas e até das autárquicas. Sim, nas próximas eleições autárquicas decide-se muito em Lisboa e até no país: a manutenção, ou não, da governação à esquerda na Capital; o futuro do PS (se Medina tem, ou não, condições para vir a ser um putativo secretário-geral socialista); e até, dependendo do contexto nacional, uma eventual mudança de ciclo político. Daí ser preciso começar cedo a campanha e dar palco aos protagonistas.