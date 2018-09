Os taxistas educaram o mercado

Uma das maiores dificuldades da introdução de um novo produto ou serviço é “educar o mercado”. Trata-se da capacidade de uma empresa conseguir informar os potenciais clientes acerca da sua existência, de como o seu produto ou serviço vai ao encontro de necessidades, de como ele é melhor ou diferente que os que já existem e também como o adquirir ou utilizar.

No caso das plataformas online de transportes passa por fazer sentir a necessidade do serviço, instalar os aplicativos, configurar o método de pagamento, saber como usar a localização do dispositivo, entre outros passos. Não é tão simples como parece e muitos potenciais clientes desistem antes ou a meio do processo e… chamam um táxi.

Em resultado da paralisação dos táxis, registaram-se nas plataformas milhares de novos utilizadores. Os taxistas empurraram os clientes para as soluções que desejam combater e, pior do que isso, ajudaram a superar a principal barreira: instalar a aplicação e utilizá-la pela primeira vez.

Sempre que se diz “não” ao cliente estamos a convidá-lo a ir embora para sempre.