18 Novembro 2023, 12h41

A Otovo garantiu financiamento de 40 milhões de euros para investir no mercado solar residencial europeu.

Em comunicado, a marketplace europeia de instalações solares e baterias para o mercado residencial, concluiu recentemente com sucesso um aumento de capital de 450 milhões de coroas norueguesas (cerca de 40 milhões de euros).

A ronda de investimento foi liderada pelas empresas escandinavas Å Energi (norueguesa), Axel Johnson Group (sueca) e Nysnø (Fundo de Investimento Climático do Governo norueguês).

O aumento de capital foi integralmente assegurado pelos acionistas atuais. Os principais investidores, anteriormente detentores de 44% das ações da Otovo, nomeadamente o Axel Johnson Group (através da sua subsidiária AxSol), que recebeu ações por 104 milhões de coroas norueguesas; o fundo estatal para o clima Nysnø, que obteve ações por 29,4 milhões coroas; e a Obos que recebeu ações por 5 milhões de coroas.

Já a Å Energi (a maior empresa de nórdica de utilities – criada através de uma fusão em 2022) forneceu mais de metade das emissões e recebeu ações por 268 milhões de coroas.

“Este financiamento permite à Otovo ter as condições necessárias para se tornar na maior referência europeia em termos de mercado solar residencial”, lê-se no comunicado.

Ao mesmo tempo, a Otovo decidiu realizar uma emissão de reparação de até 17,4 milhões de ações ao mesmo preço e anunciou que irá realizar uma reestruturação do plano de opção por ações para colaboradores-chave.

A Otovo assegurou 1.100 milhões de coroas (cerca de 100 milhões de euros) em dívida e 700 milhões de coroas (cerca de 60 milhões de euros) em ações em duas emissões durante o ano de 2023.

Manuel Pina, diretor geral da Otovo em Portugal, realça a importância do aumento de capital de 450 milhões ao dizer que “esta ronda de investimento vem reforçar não só as ambições da Otovo como também confirma todo o potencial que os diferentes mercados europeus nos reconhecem”.

“Após termos excedido todas as expectativas no primeiro ano em Portugal, este reforço dá-nos ainda mais confiança para continuarmos a crescer alicerçados numa estrutura financeira cada vez mais sólida”, acrescenta.

“Este aumento de capital permite à Otovo perseguir de forma mais agressiva as oportunidades geradas por um mercado em que os custos de adesão à energia solar nunca estiveram tão baixos, enquanto os preços da energia tradicional estão a subir e os consumidores procuram formas de cortar as suas despesas”, explica em comunicado Andreas Thorsheim, CEO da Otovo a nível global.

Andreas Thorsheim acrescenta ainda que a Otovo “tem uma estrutura financeira sólida que nos permite trabalhar no aumento do volume de vendas, em medidas prudentes de redução de custos e na monetização do portefólio de subscrições para colocar a empresa no caminho da rentabilidade”.