‘Ouro negro’ pressiona Wall Street em dia da Black Friday

A desvalorização do preço do petróleo pressionou Wall Street. Os três principais índices norte-americanos registaram perdas, com o industrial Dow Jones a ser o mais penalizado, cedendo 0,73% para 24,285.95 pontos. O tecnológico Nasdaq desvalorizou quase 0,5%, para 6,938.98 pontos.

O S&P 500 perdeu 0,65% para 2,632.65 pontos, registando a sua pior semana em que se realiza o feriado de Ação de Graças desde 1939, e está a desvalorizar 10% em relação ao pique de setembro.

As duas principais referências do petróleo estão a negociar abaixo dos 60 dólares, algo que não acontecia desde dezembro de 2017. O West Texas Intermediate, referência para o Estados Unidos, perdeu 6,43% para 51,12 dólares, e o Brent, referência mundial e para o mercado europeu, cedeu 5,27% para 59,30 dólares.

O petróleo tem vindo a desvalorizar devido a um desequilíbrio do mercado, uma vez que a oferta está a crescer a um ritmo superior que a procura. As empresas cotadas do setor energético ressentiram-se e arrastaram os índices para terrenos negativos. Os analistas internacionais antecipam que esta tendência se mantenha num futuro próximo, com os preços a baixarem ainda mais.

No próximo dia 6 de dezembro, os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) vão reunir-se em Viena. Liderados pela Arábia Saudita, os membros querem ajustar a oferta de “ouro negro” à procura, o que iria causar uma subida do preço do barril de petróleo.

No entanto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já disse publicamente que não quer um aumento do petróleo, pressionando assim a Arábia Saudita.