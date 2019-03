Outdoor da Iniciativa Liberal devolvido ao IC19 “com três dias de atraso”

As regras internas da IP chocam com as regras eleitorais a que os partidos políticos estão sujeitos. A IP diz ter competências para o fazer dada a “falta de legislação sobre esta matéria”. A situação está a indignar os membros do partido liderado por Carlos Guimarães Pinto, que questionam porque é que o “excesso de zelo” não se aplicou também aos outros partidos.